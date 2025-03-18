2025-03-20PKT10:27:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка на 20.03.2025 год. 1. Сегодня четверг 20 марта 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была 0 ° С • атмосферное давление 737 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 96 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (1 пострадавший). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения, адреса, время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Комсомольская с 18 по 29 дом вкл. с 9 час до окончания Гайдара 22 – 4п с 9 до 11 часов 2 В сетях электроснабжения Колыванова 38,38А,40,42,42А,43,45,47,49, 51,53 с 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Октябрьская 26 – 3п с 9 до 12 часов К.Маркса 21 – 3п с 9 до 14 часов Дзержинского 59 - 7п с 11 до 15 часов Вниманию жителей округа! 24 и 25 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 20 марта 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем в горах местами небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления, ночью и утром туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 2° до минус 3°, в горах до минус 6°, днём от 0° до плюс 5°, на юге до плюс 10°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: В связи с изменениями гидрометеорологических условий (резким потеплением, прошедшими сильными осадками, преимущественно в виде дождя, а так же ожидаемыми осадками), в ближайшие 5-7 суток большинство рек Челябинской области вскроется ото льда. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60553/ kseniya.prikina 2025-03-20PKT10:27:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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