Оперативная обстановка на 20.03.2025 год.

1. Сегодня четверг 20 марта 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была 0 ° С
• атмосферное давление 737 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 96 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП (1 пострадавший).
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения, адреса, время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Комсомольская с 18 по 29 дом вкл. с 9 час до окончания
Гайдара 22 – 4п с 9 до 11 часов
2 В сетях электроснабжения
Колыванова 38,38А,40,42,42А,43,45,47,49, 51,53 с 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Октябрьская 26 – 3п с 9 до 12 часов
К.Маркса 21 – 3п с 9 до 14 часов
Дзержинского 59 - 7п с 11 до 15 часов
Вниманию жителей округа!
24 и 25 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.
Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 20 марта 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, днем в горах местами небольшой снег, в отдельных районах гололедные явления,
ночью и утром туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 2° до минус 3°, в горах до минус 6°, днём от 0° до плюс 5°, на юге до плюс 10°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая (ледовая) обстановка: В связи с изменениями гидрометеорологических условий (резким потеплением, прошедшими сильными осадками, преимущественно в виде дождя, а так же ожидаемыми осадками), в ближайшие 5-7 суток большинство рек Челябинской области вскроется ото льда.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 150 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60553/