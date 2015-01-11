Кыштымский водитель пытался спрятаться от полицейских на заднем сиденье

Курьезный случай произошел на автодороге "Озерск-Кыштым".

Автоинспекторы обратили внимание на выезжавший из леса на трассу ВАЗ. Водитель машины тоже увидел полицейских, но решил, что более наблюдателен, чем стражи порядка. Задним ходом он начал медленно пятиться обратно в чащу, надеясь незаметно ретироваться.

Маневр не удался. Инспекторы поехали за машиной и увидели, как ее водитель перебирается с переднего сиденья на заднее. Подошедшим сотрудникам ГИБДД 30-летний мужчина заявил, что является пассажиром, а водитель покинул машину и куда-то ушел.

Поскольку "пассажир" выглядел нетрезвым, полицейские отвезли его в горбольницу для медицинского освидетельствования. От процедуры мужчина отказался, настаивая на своей версии событий. Однако по документам владельцем машины является именно он. Кыштымец нигде не работает, и ранее его уже лишали водительских прав.

Теперь у горожанина снова могут забрать права, вдобавок ему грозит штраф в 30 тысяч рублей. Суд состоится в марте. Автомобиль незадачливого фантазера пока что отвезли на штрафстоянку.

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