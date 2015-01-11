Покорить горный Урал. Для туристов подготовили маршрут на 7 вершин

Семь вершин за год предлагают покорить южноуральцам и гостям региона. Новый туристический маршрут проложили в рамках проекта “Покорители горного Урала”. Он объединяет сразу несколько районов области.

Одна из самых высоких вершин Южного Урала – гора Иремель – скрыта за густой пеленой облаков. Подняться на полторы тысячи метров над уровнем моря готовятся туристы из разных районов области. Елена Шаталова из Миасса экстремальным отдыхом увлеклась год назад. Совершила три восхождения, так что сегодня уверена в своих силах.

“И снега по пояс было и курувники. Это такие камни, в которые ноги проваливаются. Открывалось первое дыхание, второе и третье”, – делится Елена Шаталова.

Новый проект – “Покоритель горного Урала” – связал семь самых высоких вершин одним туристическим маршрутом: Таганай, Зюраткуль, хребет Зигальга, гора Круглица и, конечно, Иремель. Пройти его может любой желающий.

“За год покорить эти семь вершин, везде сфотографироваться, выложить на сайте, где необходимо зарегистрироваться обязательно”, – объясняет Александр Решетов, начальник отдела по развитию туризма Катав-Ивановского района.

До вершины Иремеля 12 километров. Пять из них проедут на снегоходах, чтобы сэкономить силы, еще семь будут идти пешком. Старт в селе Тюлюк. В последнее годы это туристический центр всего Катав-Ивановского района. За год сюда приезжают более 35 тысяч путешественников со всей России. И новый проект, уверены организаторы, привлечет новых туристов.

“Буквально 10 лет назад это было умирающее село, сейчас оно растет и развивается, много кемпингов открыто, баз”, – отмечает Николай Рудаков, председатель совета депутатов Катав-Ивановского района.

Покорение вершин, будет не только увлекательным, но и безопасным, уверяют организаторы проекта. Главное – перед походом зарегистрироваться в МЧС. С помощью установленных на всем маршруте телекоммуникационных вышек в случае ЧП можно вызвать спасателей. Часть туристического маршрута проходит через заповедники и национальные парки. Там создадут экологическую тропу.

“Там ставятся стенды с информацией о памятнике природы либо заповеднике, организуются экскурсии. Чтобы снизить антропогенную нагрузку на территорию, чтобы людей держать на маршруте компактно”, – говорит Виталий Безруков, начальник Управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области.

Подобная экологическая тропа уже есть в Серпиевском заказнике, на острове Веры озера Тургояк. В ближайшее время появятся в Каштакском бору, вдоль реки Тюлюк. А все, кто покорит семь вершин, получит награду из рук знаменитого путешественника Федора Конюхова.

https://www.cheltv.ru/pokorit-gornyj-ural-dlya-turistov-podgotovili-marshrut-na-7-vershin/