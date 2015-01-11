Если у вас не вывозят мусор, сообщите нам

В последнее время жители Озерска столкнулись с проблемой перегруженных мусорных баков. Бытовые отходы не вывозятся с контейнерных площадок по несколько дней. Прокомментировал ситуацию первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

С 1 января произошла передача полномочий по организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на региональный уровень. Новая система заработала и в Челябинской области. В настоящее время все вопросы, связанные с этими проблемами, решаются региональным оператором по Кыштымскому кластеру.

– Региональный оператор в рамках своих полномочий выбрал подрядчика – ООО «Чистый город» и заключил с ним соответствующий договор, –отметил Иван Сбитнев. – ООО «Чистый город» – это озерская компания и ранее к работе предприятия претензий не было.

Но региональным оператором и перевозчиком было принято решение вывозить мусор согласно территориальной схеме на полигон, расположенный в Кыштыме. Таким образом, на мой взгляд, удлинилось транспортное плечо и, кроме того, существуют определённые сложности с режимными требованиями, которых не избежать. В результате, оперативность вывоза мусора значительно снизилась и, к сожалению, мусор с контейнерных площадок вывозится несвоевременно.

В понедельник на аппаратном совещании управлению жилищно-коммунального хозяйства и отделу охраны окружающей среды администрации было дано поручение вместе с управляющими компаниями провести мониторинг сложившейся ситуации, чётко обозначить проблемы, с которыми столкнулись жители, как в Озерске, так и в посёлке Метлино. Первый заместитель главы округа пояснил, что результаты мониторинга помогут предметно обсудить сложившиеся проблемы с представителями регионального оператора:

– На следующей неделе в Озерске планируется провести рабочее совещание с участием регионального оператора, на котором будет обсуждаться взаимодействие с бюджетными учреждениями, тогда же мы предполагаем серьёзно обсудить вопрос оперативности вывоза мусора с дворовых территорий.

Иван Сбитнев отметил, что ранее подобная тема обсуждалась на совещание в Министерстве экологии. Глава округа и специалисты администрации встречались с региональным оператором, с первым заместителем министра экологии Челябинской области, и высказали серьёзную тревогу по облуживанию контейнерных площадок в Озерском городском округе.

– Если в ближайшее время региональный оператор не предпримет действенных и экстренных мер, то весной и особенно - летом мы столкнемся с серьёзными проблемами, связанными с разложением не своевременно убранного мусора. В ходе рабочего совещания на следующей мы надеемся получить более конкретный ответ, узнать какие меры будут приняты, в какие сроки планируется решить проблему, с которой столкнулся округ.

Администрация предлагает жителям принять участие в мониторинге ситуации на точках сбора мусора в своих дворах. Если контейнеры переполнены, сообщите об этом по адресу электронной почты all@ozerskadm.ru или в управление жилищно-коммунального хозяйства ujkh@ozerskadm.ru.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38577/