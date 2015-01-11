«Претензий к ребятам нет”. Тренер «Трактора” подвел итоги серии с «Автомобилистом”

Челябинский “Трактор” уступил екатеринбургскому “Автомобилисту” в четвертом матче серии и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф “Трактор” не смог справиться с лидером Восточной конференции, проиграв все матчи. В четвертой игре челябинцы в упорной борьбе уступили “Автомобилисту” со счетом 4:3.

После матча исполняющий обязанности главного тренера “Трактора” Алексей Тертышный поблагодарил своих игроков за старание и самоотдачу.

“На сегодняшний день ребята сделали все что смогли. По большому счету, претензий к ним нет”, – сказал он.

Однако посетовал, что сезон для команды закончился слишком рано.

“Есть моменты положительные – зашли в плей-офф в тяжелой ситуации. Есть моменты отрицательные – рано закончили плей-офф. Выигрывает сильнейший”, – отметил Тертышный.

Главный тренер добавил, что команда теперь начинает готовиться к следующему сезону.

https://www.cheltv.ru/pretenzij-k-rebyatam-net-trener-traktora-podvel-itogi-serii-s-avtomobilistom/