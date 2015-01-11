Южноуральский депутат предложил ввести кредитные каникулы для призывников

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин вместе с коллегами внес в нижнюю палату парламента законопроект о кредитных каникулах для призывников.

Предлагается ввести отсрочку исполнения кредитных обязательств на время прохождения военной службы по призыву или участия в военных сборах. Предполагается, что в течение 10 дней с момента обращения заемщика и не поздней трех дней до его убытия на военную службу сторонами должно быть заключено допсоглашение к ранее заключенному кредитному договору об отсрочке на исполнение условий договора.+

Отмечается, что изменения соотносятся с предложениями президента Владимира Путина, высказанными в послании Федеральному Собранию, в части установления ипотечных и кредитных каникул.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskiy-deputat-predlozhil-vvesti-kreditnye-kanikuly-dlya-prizyvnikov_114273.html