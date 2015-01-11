Предупреждение о сильном ветре на Южном Урале продлили на сутки

По данным Челябинского Гидрометцентра, 7 марта на территории Южного Урала ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, отложение снега и гололеда на проводах, на отдельных участках дорог – гололедица, порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение кровли, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

В четверг, 7 марта, ночные температуры будут колебаться от нуля до минус пяти градусов, днем потеплеет до нуля и плюс пяти. В горах ожидается 0-5 градусов со знаком «минус». В Челябинске ночью ожидается минус 2-4 градуса, днем – плюс 1-3. Прогнозируется облачная погода с прояснением, мокрый снег, на отдельных участках город возможна гололедица.

https://dostup1.ru/society/Preduprezhdenie-o-silnom-vetre-na-Yuzhnom-Urale-prodlili-na-sutki_114292.html