Предупреждение о сильном ветре на Южном Урале продлили на сутки

По данным Челябинского Гидрометцентра, 7 марта на территории Южного Урала ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, отложение снега и гололеда на проводах, на отдельных участках дорог – гололедица, порывы ветра до 20 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение кровли, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.
В четверг, 7 марта, ночные температуры будут колебаться от нуля до минус пяти градусов, днем потеплеет до нуля и плюс пяти. В горах ожидается 0-5 градусов со знаком «минус». В Челябинске ночью ожидается минус 2-4 градуса, днем – плюс 1-3. Прогнозируется облачная погода с прояснением, мокрый снег, на отдельных участках город возможна гололедица.
https://dostup1.ru/society/Preduprezhdenie-o-silnom-vetre-na-Yuzhnom-Urale-prodlili-na-sutki_114292.html
Ключевые теги: прогноз погоды, сильный ветер, мокрый снег.
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