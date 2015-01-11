Улеглись на снегу. Озерские школьники устроили необычный флешмоб

Оригинальным способом решили поздравить своих учителей с Международным женским днем школьники из Озерска.

Они устроили необычный флешмоб: они легли на снегу таким образом, чтобы при взгляде сверху получилась надпись “С 8 марта!”, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

По словам очевидцев, в акции приняли участие в общей сложности 22 человека. Фото появилось в социальных сетях. Горожанам очень понравилась такая своеобразная “живая открытка” от учеников школы №30: “Круто!”, “Молодцы!”, “Спасибо креативщикам!” – гласит абсолютное большинство комментариев пользователей.

Напомним, что специальные акции к 8 марта прошли по всему Южному Уралу. Так накануне в Челябинске на Кировке женщинам вручили тысячу тюльпанов, а, например, сотрудники Росгвардии записали шуточный видеоролик.

https://www.cheltv.ru/uleglis-na-snegu-ozerskie-shkolniki-ustroili-neobychnyj-fleshmob/