На Южный Урал привезут более 70 пианино от Путина

В Челябинской области 76 музыкальных школ получат по одному новому пианино – инструменты купили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Примечательно, что фортепиано получат только определенные музыкальные школы. «При распределении учитывается количество учащихся, процент сохранности, сколько выпускников идет в музыкальную профессию и так далее. В список попало больше половины южноуральских ДШИ (76 из 130)», – говорится в сообщении.

Отметим, что стоимость одного инструмента составляет порядка 400 тыс. рублей.

Обновление инструментария южноуральских ДШИ началось благодаря областной программе с 2013 года. В 2014 и 2018 годах губернатор Челябинской области Борис Дубровский также выделял деньги на закупку новых инструментов. В этом году губернаторская субсидия на поддержку музыкальных школ достигла рекордной суммы – 62 млн рублей. На эти средства в 2019 году в том числе будут приобретены 13 новых фортепиано. Таким образом, в общей сложности в этом году фортепианные классы южноуральских школ получат 89 новых пианино.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-privezut-bolee-70-pianino-ot-Putina_114409.html