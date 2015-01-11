Дубровский: Челябинская область – лидер среди других регионов страны по экспорту

Челябинская область стала лидером среди других регионов страны по экспорту – об этом губернатор Борис Дубровский заявил на встрече с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

«Лидирует регион сегодня за счет крупных промышленных предприятий, а также аграрных вертикально-интегрированных холдингов», – сказал глава региона, подчеркнув, что меры по поддержке предпринимательства совершенствуются.

Например, в этом году начинает работу Центр поддержки фермерства, в «Территории бизнеса» открывается коллективный офис, начнет работать приложение электронного сервиса.

«На сегодня мы практически завершили в регионе перезагрузку системы поддержки малого и среднего предпринимательства на принципах "одного окна". Все региональные институты поддержки сосредоточены на базе "Территории бизнеса". Имеем неплохие итоги по прошлому году: предпринимателям оказано более 30 тыс. услуг, выдано гарантийных поручительств на 5,6 млрд рублей, привлечено кредитных средств более чем на 12 млрд рублей», – комментирует Борис Дубровский. +

Александр Калинин, в свою очередь, отметил важность развития возможностей экспорта для малого и среднего бизнеса. Институты поддержки в Челябинской области, по его словам, для этого имеются. Важнейшая цель – участие южноуральского бизнеса и предприятий в летней выставке ЭКСПО, которая пройдет в Харбине.

https://dostup1.ru/economics/Gubernator-Boris-Dubrovskiy-Chelyabinskaya-oblast--lider-sredi-drugih-regionov-strany-po-exportu_114392.html