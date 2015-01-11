Борис Дубровский потребовал обеспечить постинтернатным сопровождением всех выпускников интернатов и детских домов

Губернатор Челябинской области на совещании с главами городов и районов дал поручение по работе с детьми-сиротами.

По мнению Бориса Дубровского, нельзя оставлять детей один на один с социальной действительностью. «Наша задача — создать оптимальные условия для их нормального вхождения во взрослую жизнь», — подчеркнул глава региона.

Как сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, эта работа ведется во всех территориях. На Южном Урале функционируют 50 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в каждой предусмотрено отделение постинтернатного сопровождения выпускников.

Специалисты по постинтернатному сопровождению систематически обходят жилые помещения, предоставленные выпускникам по договору спецнайма или находящиеся в собственности, проводят разъяснительную работу о необходимости оплаты коммунальных услуг, объясняют условия перевода жилья, предоставленного по спецнайму в социальный наем, и решают другие жизненные вопросы.

По данным на 1 марта 2019 года, в Челябинской области проживают 1 619 выпускников организаций для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет, из них 1 148 заключили договоры о постинтернатном сопровождении. В некоторых городах и районах охват таким сопровождением достигает 100%. Среди них Златоуст, Чебаркуль, Южноуральск, Саткинский и Троицкий районы.

http://echochel.ru/news/2019/03/13/78940/