Округ получил дополнительные средства на ремонт образовательных учреждений

В рамках областной программы «Реальные дела» при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Озерский городской округ были направлены средства на ремонт фасадов и замену окон в девяти образовательных учреждениях.

В настоящее время в образовательных организациях уже началась подготовка к проведению ремонтных работ. На средства, выделенные губернатором, а это более 21 миллиона рублей, планируется заменить 136 старых оконных блоков, выполнить косметический ремонт учебных классов в школе № 25, ремонт фасадов в детских садах №54 (ул. Дзержинского,57а), №27 (ул. Космонавтов,22а), №10 (ул.Лермонтова,29, ул.Строительная,15), № 26 (ул.Студенческая,16).

В здании детского сада «Родничок» посёлка Новогорный, расположенного на ул.Южно-Уральская, 6б, будет осуществлен ремонт фасада. В других зданиях этого детского сада, расположенных на ул. Советская,2а и ул. Гагарина,5, будет произведена замена линолеума в группах и ремонт входных козырьков.

В детском саду посёлка Татыш запланирован ремонт кровли. В дошкольном учреждении посёлка Метлино будет выполнен ремонт бассейна с частичным ремонтом кровли.

Образовательные организации, которым выделены средства, готовят сметную и аукционную документацию на проведение конкурсных отборов в рамках действующего законодательства. Главная цель областной программы «Реальные дела» – создать комфортные условия для пребывания детей в образовательных организациях Озерского городского округа.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38647/