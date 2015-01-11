Смотрите не только под ноги. Южноуральцы под прицелом сосулек-убийц

Мобилизоваться и сконцентрироваться на уборке наледи с крыш сегодня потребовал от глав городов и районов губернатор. Каждый должен сделать выводы после жуткого ЧП в Симе. Там гигантская сосулька убила женщину.

Управляющие компании заставили избавиться от ледяных наростов. Те, что вовремя не выполнили работу, оштрафовали. Хотя злостных нарушителей могут и вовсе лишить лицензии. В первую очередь тех, что вовремя не расчистили крышу в Симе. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На совещании с главами муниципалитетов губернатор Борис Дубровский сегодня потребовал: ЧП не должно повториться.

“Каждый проанализирует, что нужно сделать, чтобы подобных трагический событий не возникало”, – говорит Борис Дубровский, губернатор Челябинской области.

Коммунальщики сейчас работают в усиленном режиме.

Где сами забираются на крышу, где используют автовышки. По регламенту, очищать крыши от снега и льда полагается раз в месяц, но этого недостаточно. На один и тот же дом выезжают несколько раз в неделю.

https://www.cheltv.ru/smotrite-ne-tolko-pod-nogi-yuzhnouraltsy-pod-pritselom-sosulek-ubijts/