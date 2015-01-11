Более 200 единиц техники вышли на борьбу со снегом в Челябинской области

В связи с ухудшением погодных условий на Южном Урале на дорогах работает 211 единиц техники – все трассы федерального значения находятся в проезжем состоянии.

«На покрытие проезжей части высыпано около 1,5 тыс. тонн противогололедной смеси. Особое внимание уделяется горнозаводским зонам, на сложных участках дежурят эвакуаторы. Наши дорожные мастера постоянно патрулируют вверенную территорию и готовы оказать помощь каждому», – рассказал замдиректора по содержанию автомобильных дорог АО «Уралавтодор» Дмитрий Чупахин.+

Сообщается, что заторов и скопления техники на автодорогах нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Напомним, метели и снегопад пришли на Южный Урал 14 марта. Утром Челябинск встал в 9-балльных пробках. Аэропорт временно не мог принять рейсы из-за погодных условий. На М-5 ограничили движение для автобусов и большегрузов. По данным Челябинского Гидрометцентра, за ночь выпало более половины месячной нормы осадков.

https://dostup1.ru/society/Bolee-200-edinits-tehniki-vyshli-na-borbu-so-snegom-v-Chelyabinskoy-oblasti_114506.html