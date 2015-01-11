Пришедший на Южный Урал снег поможет сельскому хозяйству

Сошедший на Челябинскую область снег станет хорошим подспорьем для урожая. В этом уверены южноуральские аграрии. Как рассказал заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин в ведомстве ожидали весенний снег, поскольку на зиму поля в регионе уходили с небольшим процентом влаги.

В Брединском районе на 10 октября было всего 17% от нормы. В Варненском районе не больше 50%. Поэтому мы надеялись, что в течение осеннее-зимнего и весеннего периода мы эту проблему восполним, то есть дефицит влаги будет восполнен. И, по моему опыту, да и по опыту всех, кто работает в сельском хозяйстве, весенние осадки, они являются самыми эффективными. Они, по идее, должны полностью зайти в пахотный горизонт, верхний слой почвы, и потом уже обеспечить рост растений, по крайней мере всходы этой влагой. Это самые качественные осадки.

— рассказал сайту «Первый областной» первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Также чиновник отметил, что старшее поколение, видевшее весенний снег, говорило, что это «пшеница сыпет», напрямую связывая осадки с повышением урожая. Отметим, что обычно снег в Челябинской области сходит только к середине апреля, однако бывают и аномально теплые годы. Так было в 1995 году, когда сугробы растаяли уже к 25 марта.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sneg-pomozhet-urozhayu/