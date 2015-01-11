Утверждены расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2019 год

Утверждены расписания единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на 2019 год – традиционно они пройдут в три этапа.

Досрочный этап ЕГЭ в этом году пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 20 сентября. Первыми выпускники будут сдавать экзамены по географии и литературе. ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 22 апреля по 14 мая, основной – с 24 мая по 2 июля и дополнительный – с 3 по 21 сентября.

«Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основной кампании ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в другие даты можно только при наличии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных документально и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии», – сообщили в пресс-службе регионального Минобра.+

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, смогут сдать экзамен по этим предметам в сентябре.

https://dostup1.ru/society/Vypuskniki-mogut-oznakomitsya-s-raspisaniem-EGE-i-OGE-na-2019-god_114535.html