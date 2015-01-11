Уралу прогнозируют высокую пожарную опасность в начале лета

В начале лета в Уральском федеральном округе будет высокая пожарная опасность – такой прогноз дает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

«Есть проблемная тема для УрФО – самый чувствительный блок связан с тушением пожаров. В июне для этой территории самый сложный прогноз. Практически все регионы Урала находятся в зоне высокой и чрезвычайной пожарной опасности», – сказал Валентик журналистам «Интерфакс-Россия».+

Он добавил, что необходимо уделить внимание противопожарной безопасности населенных пунктов еще весной.

«С марта пройдет прогрев Челябинской и Курганской областей, то есть юга Урала, нужно обратить внимание на противопожарную безопасность населенных пунктов – СНТ, земель сельхозназначения. Именно оттуда возникают лесные пожары», – добавил он.

Напомним, в 2018 году в Челябинской области ликвидировали 648 лесных пожаров на площади 24 332 гектаров. В этом сезоне на борьбу с лесными пожарами направят свыше 100 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Uralu-prognoziruyut-vysokuyu-pozharnuyu-opasnost-v-nachale-leta_114562.html