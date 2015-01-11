Как встретить весну? Весело, громко и спортивно!

12 команд образовательных организаций в прошедшую субботу, 16 марта, приняли участие в традиционном муниципальном спортивном празднике для первоклассников и их родителей «Олимпийские звездочки».

В этом году мероприятие состоялось уже в десятый раз. Порядка 100 детей и 70 родителей боролись за звание сильнейшей команды в «Веселых стартах» (школы №№ 21, 24, 25, 25СП, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 38, лицей № 23).

Каждой команде (три девочки, три мальчика, три мамы, три папы) предстояло пройти серию испытаний: прокатить большой «снежный ком» – фитбол; выполнить ведение мяча «змейкой» на скорость, огибая конусы; точно передать мяч партнеру по команде. Пока участники старались как можно быстрее и без ошибок выполнить задания эстафеты, болельщики на трибунах громко поддерживали свои команды.

По окончании эстафет жюри подвело итоги. По мнению экспертов, команды проявили хорошую спортивную подготовку и взаимовыручку, огромное желание быть первыми, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций.

Все команды были награждены медалями и грамотами по номинациям: «Самая сильная команда», «Самая ловкая команда», «Спортивные надежды города Озерска», «За волю к победе», «Будущие чемпионы», «Самая смелая команда», «Самая дружная команда», «Самая быстрая команда», «Самая стремительная команда», «Самая успешная команда», «Чемпионы среди нас», «Самая спортивная команда».

- Очень веселые и динамичные соревнования, – говорит учитель школы № 29 Юлия Болнакова. – Мы вспомнили свое счастливое детство, как мы когда-то участвовали в таких «Веселых стартах». Спасибо, что это спортивное движение продолжает жить.

Организационное и методическое сопровождение мероприятия обеспечили сотрудники МБУДО "ДЮСШ".

Татьяна Маракушина, заместитель директора МБУДО "ДЮСШ":

- «Олимпийские звездочки» проводятся с целью укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Выражаем искреннюю благодарность всем родителям, принявшим участие в спортивном празднике, и учителям физической культуры, готовившим команды к соревнованиям.

Фото Владимира Беляева

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38700/