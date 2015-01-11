В Роскачестве дали советы по выбору яиц перед Пасхой

Перед Пасхой эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обращать внимание при покупке яиц – какого цвета и размера должен быть хороший продукт.

Яйца делятся на категории в зависимости от массы: чем больше цифра, тем меньше будет размер. Самые крупные обозначаются буквами. Мнение, что крупные яйца вкуснее, научно не доказано.

При выборе продукции приоткройте упаковку и осмотрите яйца – на них должна быть маркировка из букв и цифр. Изучите срок изготовления на упаковке: чем продукция свежее, тем лучше. Производителя выбирайте по принципу географического расположения: кто ближе к торговой точке, тот лучше, так как яйца недолго транспортировали. Место хранения должно быть сухим, чистым и без посторонних запахов, на упаковке – никакой плесени и пятен. Исследуйте скорлупу на предмет трещин, сколов и чистоты. Желательно, чтобы яйца были без перьев и следов помета.+

Перед употреблением мойте яйца с мылом теплой проточной водой. Храните их отдельно от сильно пахнущих продуктов и сырого мяса. В воде свежее яйцо тонет, несвежее – плавает на поверхности. Варить яйца рекомендуют в соленой воде, это не даст вытечь белку наружу, если скорлупа треснет. Чтобы легче очистить яйцо – после варки опустите его в ледяную воду.

https://dostup1.ru/society/V-Roskachestve-dali-sovety-po-vyboru-horoshih-yaits-v-preddverii-Pashi_114583.html