Поддержка южноуральских НКО будет увеличена до 20 млн рублей в 2019 году

В Челябинской области на треть, до 20 млн рублей, будет увеличена финансовая поддержка общественных организаций.

Встреча состоялась в понедельник, 18 марта.

Напомним, некоммерческие организации (НКО) Южного Урала в прошлом году представили на грантовые конкурсы более 300 социально значимых проектов; общая сумма федеральных грантов превысила 100 млн рублей; 37 НКО региона стали победителями второго конкурса президентских грантов 2018 года.

Особо губернатора заинтересовал проект по организации летнего отдыха для детей с особенностями здоровья: «У нас летний период короткий, я поставил задачу – в трех лагерях такую смену организовать уже в эту летнюю кампанию, будем работать», – сказал Борис Дубровский.

Лично убедившись в их эффективности и востребованности подобных проектов, глава региона принял решение увеличить их финансирование из областного бюджета в текущем году.

«На текущий год запланировано 15 млн рублей. Сегодня стало понятно, что помощь надо увеличивать. Посмотрим возможности областного бюджета, чтобы довести эту цифру в 2019 году до 20 млн рублей. Будет составлен протокол, определены ответственные и сроки решения задач», – прокомментировал губернатор Челябинской области.

Он также поддержал идею создания центра, где активисты общественных организаций могли бы учиться, обмениваться идеями и опытом.

«От руководителей организаций прозвучала идея необходимости в общем пространстве для функционирования всех социально ориентированных НКО в Челябинске, в Магнитогорске – в крупных городах. Идея правильная, мы так работаем в других направлениях, видим эффективность. Важно услышать, как коллеги видят это пространство, а потом сформируем свое предложение по его организации», – отметил глава региона.

Кроме того, Дубровский пообещал на ближайшем совещании с главами муниципалитетов поднять вопрос о более эффективной поддержке социально ориентированных НКО на местах.

https://dostup1.ru/society/Podderzhka-yuzhnouralskih-NKO-budet-uvelichena-do-20-mln-rubley-v-2019-godu_114616.html