Количество смен для особенных детей увеличат в лагерях отдыха

Представители некоммерческих организаций, получившие грант в 2018 году, встретились с губернатором Борисом Дубровским. Они продемонстрировали свои проекты главе области. Некоторые попросили у губернатора поддержки. Так, например, фонд «Звездный дождь» создал смену для детей с особенностями развития в «Солнечной долине». Ребят там учат кататься на лыжах, но всех желающих пригласить на смену не получается.

"Этот лагерь очень важен для детей и их семей. Родители получают необходимую передышку. А это очень необходимо семьям, которые воспитывают детей с особенностями. И в это время они могут, доверяя профессионалам, заняться какими-то своими делами",

— пояснила директор НКО «Звездный дождь» Елена Жернова.

Борис Дубровский пообещал поддержать инициативу. Смена появится и в других лагерях отдыха.

У нас очень короткий период на решение. Я поставил смелую задачу. В трех лагерях такую смену организовать. Мы над этим поработаем и точно организуем.

— сказал губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что НКО получают не только федеральные гранты и помощь губернатора в отдельных вопросах, но и региональную финансовую поддержку. Раньше по 47 организациям распределяли 5 миллионов рублей, теперь сумму планируют увеличить до 20 миллионов.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kolichestvo-smen-dlya-osobennykh-detey-uvelichat-v-lageryakh-otdykha/