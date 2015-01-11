Около 80 жильцов пострадавшего в Магнитогорске дома обратились в суд

Проживающие без прописки жильцы дома в Магнитогорске, который пострадал от взрыва 31 декабря 2018 года, подали в суд иски о компенсациях в связи с ЧП – в суде находится 78 дел.

«Всего специалисты правового управления подготовили для жителей пострадавших 7 и 8 подъездов 84 заявления. В суде 78 дел, в их числе два о признании факта проживания лиц, которые не были владельцами квартир, но являются родственниками погибших и хотят получить компенсацию на покупку жилья. А остальные связаны с получением компенсаций теми, кто жил без прописки, не был собственником, но испытывал неудобства, связанные с необходимостью в момент ЧП искать новое место жительства», – сообщили ТАСС в правовом управлении администрации Магнитогорска.

Пострадавших и родственников погибших освободили от платы за услуги нотариуса, которые необходимы в связи с судебными процессами. А средства, потраченные на оплату госпошлины, возмещает Минсоц за счет благотворительного фонда.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в подъезде жилого дома 164 по проспекту Карла Маркса прогремел взрыв, в результате чего произошло разрушение секции дома. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестеро, в том числе двое детей, были обнаружены живыми при разборе завалов.+

Добавим, что в настоящее время сумма пожертвований жильцам пострадавшего дома превысила 61 млн рублей.

https://dostup1.ru/society/Okolo-80-zhiltsov-postradavshego-v-Magnitogorske-doma-obratilis-v-sud_114640.html