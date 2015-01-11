Минтруд хочет продлить программу маткапитала до 2024 года

В Минтруде России хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года. Подготовка соответствующих предложений, как сообщают «Известия», занесена в план-график мероприятий стратегического планирования ведомства.

Идея рассматривается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. Отмечается, что предложение подготовят уже к III кварталу этого года, а в случае продления деньги на выплату необходимо закладывать в бюджет 2024−2027 годов.

В экспертном совете при правительстве России подсчитали, что из-за демографической ситуации 90-х годов число женщин, претендующих на маткапитал, может сократиться на 30% уже в ближайшие годы. Эксперты предлагают потратить освободившиеся средства на увеличение сумму выплат или же на введение капитала на третьего ребенка.

Мы не можем увеличить количество женщин детородного возраста, но можем стимулировать вторые, третьи и последующие рождения. Безусловно, это стоит делать.

— рассказала «Известиям» председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ожидается, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения в России в 2023—2024 годах сменится приростом, что соответствует оптимистичному прогнозу Росстата. По их подсчетам, к 2036 году в России будут жить 153.2 миллиона человек, что на 4.6 миллионов больше, чем сегодня.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/matkapitala-do-2024-goda/