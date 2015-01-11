Депутат предлагает увеличить число льготников, получающих две пенсии

Депутат Госдумы Андрей Барышев внес законопроект о том, чтобы право на получение двух пенсий предоставили пострадавшим от радиации на ПО «Маяк» в 1957 году и от сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Автор законопроекта указывает на то, что в аналогичной ситуации члены семей пострадавших на ЧАЭС имеют право на получение двух пенсий.

В Пенсионном фонде подтверждают: сразу несколько категорий пенсионеров в России претендуют на 2 пенсии:

члены семей ликвидаторов аварии на ЧАЭС и пострадавших от аварии – могут получать пенсию по потере кормильца и пенсию по старости или по инвалидности;

инвалиды ВОВ и инвалиды вследствие военной травмы – могут получать пенсию по инвалидности и пенсию по старости;

родители и вдовы военнослужащих, которые умерли или погибли при прохождении военной службы;

те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и летчики-испытатели (получают страховую пенсию по старости и государственную пенсию по выслуге лет).

Депутат предлагает дополнить список еще одной категорией – пострадавшими от радиации на ПО «Маяк» в 1957 году и из-за сброса радиоактивных отходов в реку Теча.

Отметим, что в большинстве остальных льгот эти категории имеют равные права, но право на две пенсии, действительно, имеют только «чернобыльцы».

ПО «Маяк», расположенное в г. Озерске Челябинской области, занималось разработкой ядерного оружия. С 1949 по 1956 годы объединение сбрасывало в реку Теча значительные объемы радиоактивных отходов, что вызвало рост смертности среди населения прилегающих территорий. В 1957 году на ПО «Маяк» произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Тысячи людей были отселены с зараженной территории, но последствия аварии ощущаются и сейчас.

https://bankstoday.net/last-news/deputat-predlagaet-uvelichit-chislo-lgotnikov-poluchayushhih-dve-pensii