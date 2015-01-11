Международный день Снеговика отмечается по всему миру стихийно, внезапно, без особой помпы, но с энтузиазмом и вдохновением.
Даже если под руками нет главного материала – снега.
Правда, в России пока со снегом проблем нет, а потому скульпторы всех возрастов с азартом использовали подходящую погоду, чтобы отметить неофициальный праздник, в след за которым ожидается окончательный приход Весны…
В результате в ЦПКиО было отмечено нашествие снеговиков всех форм и норм.
Не осталась без снежных гостей и территория храма Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь тоже была замечена группа юных ваятелей, после которых здесь осталась целая семейка Снеговиков.
Александр Волынцев
Ключевые теги: день снеговика, Озёрск, ПКиО, храм Покрова Пресвятой Богородицы.
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