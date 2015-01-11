Центробанк: эффект от повышения НДС полностью еще не реализовался

В уральском управлении ЦБ привели данные по росту цен и инфляции в округе за февраль.
В целом по России в феврале показатель инфляции вырос на 0,2 пункта — до 5,2%. На Урале средняя цифра — 4,1%, а в Челябинской области меньше общероссийской ровно на 1%.
Рост цен на продовольствие на Урале имеет региональную специфику. Так, в Курганской и Челябинской областях сильнее подорожал хлеб, а в Свердловской и Тюменской — молочная продукция.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен на Урале остались на январском уровне — 3.8%. Эксперты считают, что эффект от повышения НДС из-за умеренного переноса в цены полностью еще не реализовался. Рост цен в сфере услуг также не изменился и составил 3,9%.
Пик инфляции, по прогнозам экспертов, придется на март и апрель 2019-го. В уральском управлении Центробанка предполагают, что через год, в первом квартале 2020-го инфляция вернется к показателю в 4%.
http://echochel.ru/news/2019/03/25/79126/
Ключевые теги: инфляция, Центробанк, цены на продукты.
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