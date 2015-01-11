Источник в окружении Бориса Дубровского не подтверждает госпитализацию экс-губернатора

Об экстренной госпитализации бывшего губернатора Челябинской области сообщили СМИ утром 25 марта. По данным издания Znak.com, у Бориса Дубровского возникли серьезные проблемы с сердцем после отставки, и его прооперировали. Об этом журналистам сообщил собственный источник. По словам информатора, Дубровскому стало плохо из-за пережитого стресса.

В минздраве Челябинской области не комментируют здоровье экс-губернатора, ссылаясь на врачебную тайну.

Источник, близкий к семье Бориса Дубровского, не подтверждает информацию о госпитализации.

— Впервые слышу об операции. У Бориса Александровича все в порядке со здоровьем, — заявил собеседник корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в окружении экс-главы региона.

По некоторым данным, бывший губернатор сейчас находится на отдыхе за границей.

Напомним, Борис Дубровский ушел в отставку 19 марта. Он написал заявление по собственному желанию. Врио губернатора Челябинской области назначен Алексей Текслер.

https://www.chel.kp.ru/online/news/3425704/