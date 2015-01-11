На Челябинскую область надвигается магнитная буря

В четверг, 28 марта, метеозависимых жителей Челябинской области ждет сложный день – синоптики прогнозируют магнитные возбуждения на Солнце.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночь на четверг температура составит минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 11. Днем ожидают 5-10 градусов тепла. В южных районах возможны небольшие дожди, местами умеренные, утром местами туманы. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-восточный, его порывы могут достигать 14 м/с.

В течение всего дня геомагнитное поле будет возмущенным. Метеочувствительным людям следует поберечься – возможны перепады давления, слабость,головокружение. Гипертоники почувствуют скачки давления, а гипотоников могут преследовать головокружения из-за внезапного падения артериального давления

https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinsk-nadvigaetsya-magnitnaya-burya_114860.html