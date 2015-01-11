Накануне отмечался всемирный день театра

Всемирный день театра (World Theatre Day) установлен в 1961 году IX конгрессом Международного института театра (International Theatre Institute, ITI) и ежегодно 27 марта отмечается Центрами ITI и международными театральными обществами.

Традиционно он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Деятельность Международного института театра (МИТ), согласно его уставу, направлена на «укрепление мира и дружбы между народами, на расширение творческого сотрудничества всех театральных деятелей мира». Первое международное послание в честь Всемирного дня театра было написано в 1962 году французским писателем и художником Жаном Кокто (фр. Jean Cocteau, 1889—1963).

Сегодня Международный институт театра при ЮНЕСКО — крупнейшая в мире неправительственная организация, занимающаяся исполнительским искусством. Национальные центры, региональные советы и комитеты представлены в почти 100 странах мира. Советский Союз получил членство в МИТ еще в 1959 году. С 1961 года СССР, а затем Россия — постоянный член его исполнительного комитета.

Как известно, слово «театр» произошло от древне-греческого слова theatron (θέατρον), что значит «место, где смотрят». Традиционно в театре играются два наиболее популярных жанра — комедия и трагедия, символами которых стали театральные маски.

Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Первая театральная игра состоялась в Египте, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса. Это было зарождением долгой и прочной связи между театром и религией. В древней Греции театр стал формироваться как искусство, устанавливались четкие определения трагедии и комедии, а также других театральных форм. Древнегреческие театральные представления также использовали мифологические образы.

Международный день театра — это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это наш праздник — праздник миллионов неравнодушных зрителей.

И, конечно же, по случаю этого замечательного Дня в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей, а чиновники и представители общественности не скупятся в этот день на поздравления и комплименты, адресованные работникам театров и художественных коллективов.

Озёрский театр драмы и комедии "Наш дом" создан в первые годы строительства города,тогда еще не имевшего названия. Первый театральный сезон был открыт 28 октября 1948 спектаклем "Павел Корчагин", в самый напряженный период строительства комбината, ставшего родоначальником отечественной атомной промышленности. В 1950 получил новое специально построенное здание. С 1956 по 1968 имел статус музыкально-драматического, наряду с драматической труппой в театре работала оперетточная.

Между тем, в начале 1952 года творческая группа артистов городского драматического театра им. Горького (Зыков Владимир Михайлович, Селиванов Виктор Васильевич, Чабан Ольга Васильевна) решила организовать театр кукол. За помощью обратились к С. Образцову, и он прислал кукол-персонажей спектакля «Конек-горбунок».

9 марта 1952 года состоялось рождение театра кукол – премьера спектакля «Конёк-горбунок» по сказке П.Ершова. Самостоятельной организацией кукольный театр стал с 1 мая 1953 года. Название «Театр кукол «Золотой петушок» появилось в начале 1977 года.

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