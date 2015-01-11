Депутаты дали старт ежегодному конкурсу соцпроектов

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Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

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Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

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Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

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Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

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Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Актуальный комментарий 9.03.2016

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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| Новости » Городские новости

Депутаты дали старт ежегодному конкурсу соцпроектов

На сессии Собрания депутатов, которая состоялась сегодня, 28 марта под председательством Андрея Кузнеченкова, были рассмотрены девять вопросов, касающиеся перспектив округа и его текущей жизнедеятельности.

Первым вопросом повестки стал отчет о деятельности УМВД России по ЗАТО г. Озерск по итогам 2018 года, который представил Сергей Ревякин, начальник Управления. Он привел статистику правонарушений и отметил, что в зоне повышенного внимания полиции находятся такие проблемы, как незаконный оборот наркотиков, преступность несовершеннолетних, правопорядок в общественных местах, безопасность дорожного движения. Отдельно остановился докладчик на организации рабочих мест для участковых уполномоченных.

После своего выступления Сергей Ревякин ответил на вопросы депутатов, которых интересовало взаимодействие с УМВД в рамках их депутатской деятельности.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск отметил важность взаимодействия с органами местного самоуправления в деле профилактики преступлений и поддержания общественного порядка. Присутствующий на заседании глава Озерского городского округа Евгений Щербаков дал общую информацию о мероприятиях, которые были реализованы муниципалитетом в данном направлении за отчетный период, и подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству с полицией:

- Мы хорошо понимаем, что только совместными усилиями можно обеспечить безопасность на территории округа, и, со своей стороны, в рамках своих полномочий стараемся делать все возможное.

После отчета с целью поддержания общественной инициативы депутаты утвердили Положение о конкурсе социальных проектов в Озерском городском округе в 2019 году, который пройдет в шестой раз. Как всегда, соискателями на поддержку из местного бюджета станут социально ориентированные некоммерческие организации. Общая сумма финансирования составляет 500 тыс. рублей. Их разделят пять победителей.

В отличие от прошлых лет, номинаций стало больше (они направлены на развитие инициативы граждан в сфере экологии, патриотического воспитания, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку научно-технического творчества, формирование доступной среды для граждан с инвалидностью, организацию детской летней занятости и отдыха и другие). Внесены изменения в Положение в части описания проекта: теперь претендентам необходимо указывать весь перечень социальных партнеров и их вклад в реализацию проекта, а также количественные и качественные результаты деятельности.

Также был утвержден состав конкурсной комиссии (председатель – О.В. Костиков), в ее состав вошли представители администрации, Собрания депутатов и Общественной палаты Озерского городского округа.

После официального опубликования решения Собрания депутатов в газете «Озерский вестник» будет объявлено о приеме заявок на участие в конкурсе.

В ходе сессии депутаты приняли решение о сроках проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям в Устав округа. Корректировку основного нормативного правового акта предстоит сделать в связи с изменениями федерального законодательства. Обсуждение состоится 18 апреля 2019 года, в 17:30 часов в актовом зале Собрания депутатов (пр. Ленина, 30-а).

Ряд решений, принятых на заседании Собрания депутатов, был связан с распоряжением муниципальным имуществом.

В завершение сессии народные избранники приняли к сведению доклад Управления образования об исполнении вопроса местного значения «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных организациях».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38917/

Ключевые теги: Собрание депутатов ОГО, социальные проекты, ОГО.

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