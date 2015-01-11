Возрожденному комплексу ГТО исполняется 5 лет

На этой неделе возрожденному физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» исполняется 5 лет. За это время более 160 тысяч южноуральцев приступили к выполнению нормативов, а примерно треть из них получила знаки отличия.

Указ о возрождении ГТО был подписан Владимиром Путиным в марте 2014 года. За этот срок к движению присоединилось более 10 миллионов россиян, а по всей стране отрыто 2516 центров тестирования.

Активно внедряется комплекс ГТО и в Челябинской области. На сегодняшний день в регионе насчитывается 53 центра тестирования комплекса, в которых южноуральцы могут выполнить нормативы. За прошедшие 5 лет более 300 тысяч жителей Челябинской области зарегистрировалось на Всероссийском сайте ГТО, более половины из них приступили к выполнению нормативов. При этом 52 337 южноуральцев смогли выполнить испытания на различные знаки отличия.

— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

Выполняют нормативы ГТО на Южном Урале и известные люди. Среди них министр физической культуры и спорта Леонид Одер, оперная певица Миланского театра Ла Скала Людмила Жильцова, директор ЛД «Уральская молния» Денис Лапотышкин, глава Усть-Катавского городского округа Сергей Семков, директор региональной Дирекции ГТО Александр Беленков, директор конно-спортивного комплекса «Рифей» Наталья Алистратова, актриса Челябинского камерного театра Марина Гез, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Евгения Зинурова, начальник отдела МВД России по г. Миассу Константин Козицын, директор ИСТиС ЮУРГУ Вадим Эрлих и другие.

Однако есть среди активистов движения и молодое поколение. Один из таких спортсменов — 6-летний челябинец Давид Гачечиладзе. Мальчик является самым юным участником комплекса «Готов к труду и обороне» с золотым знаком отличия. Давид учится в челябинской ДОУ № 365, занимается карате киокушинкай уже полгода, а ранее изучал брейкданс.

У нас вообще семья спортивная, стараемся вести активный образ жизни. Мы с супругой прививаем детям любовь к спорту. И им это нравится. Помимо Давида, у нас растет еще 4-летний Арсен. В сентябре он также пойдет в секцию каратэ.

— рассказывает отец Давида Тамаз Гачечиладзе.

Давиду любит спорт во всех его проявлениях. Большое впечатление на мальчика произвели прыжки в воду, соревнования по которым проходили в Челябинске в прошлом году. Нравится Давиду и хоккей. Однако интересы мальчика на этом не заканчиваются, его отец говорит, что сын хочет стать ученым и увлекается динозаврами и античной историей.

https://www.1obl.ru/news/sport/5-let-gto/