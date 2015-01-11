Жительницу Кыштыма обманом вынудили заплатить за отопление почти 50 тысяч

Жительница Кыштыма (Челябинская область) стала жертвой «бытового» мошенничества – ей пришлось заплатить за отопление почти 50 тыс. рублей из-за обмана приятельницы.

Жертвой преступления стала 81-летняя горожанка. Она обратилась к знакомой с просьбой помочь заплатить за коммунальные услуги. «На протяжении 2018 года приятельница брала денежные средства, но оплачивала в несколько раз меньше от суммы, указанной в квитанции. Она подделывала сумму в квитанциях и отдавала бабушке. Остальные денежные средства присваивала себе», – говорится в сообщении.+

Обман обнаружил близкий родственник, который навестил бабушку. Он узнал о большой задолженности по оплате – из 51,5 тыс. рублей, начисленных по квитанциям, было оплачено всего 3,2 тыс. рублей. Таким образом, ущерб составил 48,3 тыс. рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Она уже возместила ущерб.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsu-Kyshtyma-obmanom-vynudili-zaplatit-za-otoplenie-pochti-50-tys-rubley_114922.html