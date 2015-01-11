Россельхознадзор грозит приостановить работу «Челябинской птицефабрики» из-за птичьего гриппа

В Челябинской области на крупной птицефабрике обнаружили нарушения профилактики птичьего гриппа.
Внеплановую инспекцию на «Челябинской птицефабрике» провели сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Они выяснили, что на предприятии пересекаются пути перевозки цыплят, яиц и мяса, вывоза отходов и павшей птицы. Также «Челябинская птицефабрика» в рамках профилактики птичьего гриппа проверяет менее 5% поголовья, что является нарушением закона.
Ведомство выдало предприятию предписание об устранении выявленных недостатков. За ветеринарные нарушения птицефабрику могут оштрафовать или приостановить ее деятельность на срок до трех месяцев, уточнили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
http://echochel.ru/news/2019/04/01/79223/
Ключевые теги: Челябинская птицефабрика, нарушения, Россельхознадзор.
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