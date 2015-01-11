Жильцы пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске с 1 апреля могут вернуться в свои квартиры

По результатам госэкспертизы дом №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске признали безопасным.

Экспертизу проводили сотрудники «Магнитогорского ГИПРОМЕЗа». В заключении, полученном 11 марта, значилось, что конструкции дома находятся в работоспособном состоянии, а само здание пригодно для дальнейшего проживания. Документы отправили на госэкспертизу, которая подтвердила заключение, выданное организацией.

С понедельника, 1 апреля, жильцы могут вернуться в свои квартиры. Если кто-то переезжать из арендованных помещений домой пока не захочет, он может продлить договор о съеме жилья еще на три месяца, сообщили в администрации Магнитогорска.

В ближайшие месяцы двор, в котором расположен пострадавший дом, обещают кардинально изменить. Там высадят несколько десятков деревьев, установят скамейки, организуют спортивную зону и отремонтируют здание детского клуба «Рубеж», в котором располагался оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС. Возле дома появятся две современные детские площадки.

В ближайшее время планируется подключить к газу квартиры, расположенные в 5, 6, 9 и 10 подъездах.

Взрыв в доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел утром 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину трагедии. Есть только предварительная версия — хлопок бытового газа.

http://echochel.ru/news/2019/04/01/79219/