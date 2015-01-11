В Снежинске появился второй резидент ТОСЭР

В Снежинске готовится к открытию производства второй резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) - ООО «МеталлоКорд Снежинск» (ООО «МКС»). Предприятие будет выпускать машины мокрого волочения и свивочные канатные машины. Агрегаты востребованы для производства металлокорда, металлических тросов и бортовой проволоки, сообщает пресс-служба регионального минэкономразвития.

В России нет аналогов такой продукции. В основном отечественные производители используют машины китайского и европейского производства. Однако они сконструированы таким образом, что под определенный тип металлокорда требуется специальный вид агрегатов. Разработка ООО «МКС» позволит свивать до 4-5 видов металлокорда на одной машине.

Предприятие разместится на площадке «Снежинск Нефтегаз». Производитель планирует вложить в проект 527 млн руб. На первом этапе реализации будет создано 30 рабочих мест.

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