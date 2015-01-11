Бой Сергея Ковалева и Энтони Ярда предложили провести в Челябинске

Команда Сергея Ковалева хочет провести бой спортсмена с Энтони Ярдом в Челябинске.

Руководство WBO назначило промоутерские торги по бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе между челябинцем Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Мероприятие пройдет 8 апреля. Процедура определит главного организатора поединка. Минимальная сумма заявки составляет 300 тыс. долларов. Если встреча пройдет в России или США, Сергей Ковалев получит 75% доходов от боя, а его соперник — 25%. В остальных случаях сумма будет распределена по принципу 80% на 20% в пользу российского спортсмена.

На протяжении последних двух недель стороны вели переговоры о месте проведения боя, пишет ESPN. Однако они не смогли договориться, поэтому промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува попросила провести торги. Команда российского спортсмена настаивает на проведении боя в Челябинске. По словам Кэти Дувы, в городе на 1 июня зарезервирована арена для поединка.

http://echochel.ru/news/2019/04/03/79258/