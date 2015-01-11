Садоводы Челябинской области могут на почте оплатить взносы за свои участки

Почта России начала оказывать услуги по приему платежей от членов садовых некоммерческих товариществ в любой точке региона. В области насчитывается более 800 СНТ, которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны с 1 января открыть расчетные счета в банковском учреждении и вести все расчеты безналичным способом.

Как сообщили агентству в пресс-службе УФПС Челябинской области, в почтовых отделениях Челябинской области принимаются платежи в адрес садовых товариществ, которые зарегистрированы в системе «Город», или имеют прямые договоры на обслуживание с Почтой России. Садоводы могут внести оплату в любом отделении связи на территории региона.

«У Почты России накоплен большой опыт по приему различных платежей от населения. Жители Челябинской области в почтовых отделениях могут оплатить коммунальные услуги, услуги образовательных центров, внести родительскую плату за детский сад, оплатить налоги, штрафы ГАИ, интернет, мобильную связь. Ежегодно через отделения почтовой связи Южного Урала проходит порядка 9 миллионов платежей, - рассказал директор Челябинского филиала Почты России Владимир Образцов. - Зачисление денежных средств на расчетные счета организаций происходит в режиме реального времени».

Напоминаем, что с 1 января 2019 года вступил в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества…» (ст. 14 217-ФЗ), который обязывает садовые некоммерческие товарищества открыть счет в банке и вести расчеты безналичным способом, предоставив максимально широкие возможности для собственников садовых участков по оплате взносов и внесению платежей.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/sadovody-chelyabinskoy-oblasti-mogut-na-pochte-oplatit-vznosy-za-svoi-uchastki