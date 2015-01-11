Дети, пострадавшие при взрыве дома в Магнитогорске, бесплатно отдохнут в Крыму

Шестеро детей из пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске поедут в Крым.

Путевки в санаторий предоставила администрация города Евпатория.

Шестеро детей из обрушенного седьмого подъезда и один сопровождающий отправятся в Крым на 20 дней. Заезд состоится с 31 мая по 19 июня, сообщила и. о. министра социальных отношений региона Татьяна Никитина.

По обращениям жителей деньги на проезд в Крым и обратно направят с благотворительного счета.

Взрыв в доме №164 по проспекту Карда Маркса в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину трагедии. Есть только предварительная версия — хлопок бытового газа.

http://echochel.ru/news/2019/04/04/79278/