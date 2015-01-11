Дети, пострадавшие при взрыве дома в Магнитогорске, бесплатно отдохнут в Крыму

Шестеро детей из пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске поедут в Крым.
Путевки в санаторий предоставила администрация города Евпатория.
Шестеро детей из обрушенного седьмого подъезда и один сопровождающий отправятся в Крым на 20 дней. Заезд состоится с 31 мая по 19 июня, сообщила и. о. министра социальных отношений региона Татьяна Никитина.
По обращениям жителей деньги на проезд в Крым и обратно направят с благотворительного счета.
Взрыв в доме №164 по проспекту Карда Маркса в Магнитогорске произошел 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек. Следствие до сих пор не назвало причину трагедии. Есть только предварительная версия — хлопок бытового газа.
http://echochel.ru/news/2019/04/04/79278/
Ключевые теги: трагедия в Магнитогорске, взрыв газа, дети, отдых.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать