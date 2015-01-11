«Фортум» станет основным поставщиком электроэнергии на Южном Урале

Совместное предприятие «Фортума» и энергосбытовой компании «Восток» победило в конкурсе Минэнерго на статус гарантирующего поставщика (ГП) электроэнергии в Челябинской области.

Статус гарантирующего поставщика будет присвоен с 1 июля при условии, что СП выполнит обязательства, принятые на себя во время конкурса. Из-за финансовых трудностей предыдущего ГП – компании «Челябэнергосбыт» – обязанности гарантирующего поставщика временно выполняла МРСК Урала – «Челябэнерго».

По условиям конкурса совместное предприятие обязуется выплатить 100% долгов «Челябэнергосбыта» перед поставщиками оптового рынка электроэнергии, сумма которых составляет 4,8 млрд рублей. Для этого планируется привлечь кредитные ресурсы.

Напомним, в июне 2018 года ПАО «Челябэнергосбыт» утратило статут гарантирующего поставщика электроэнергии на Южном Урале. Смена произошла из-за финансовых проблем компании.

«Фортум», согласно информации на официальном сайте, является ведущей компанией в области экологически чистой энергетики, которая обеспечивает потребителей электроэнергией и теплом. Офисы компании располагаются в странах Северной Европы, Балтийского региона, России, Польше и Индии. Штаб-квартира корпорации находится в городе Эспоо (Финляндия).

https://dostup1.ru/economics/Fortum-stanet-osnovnym-postavschikom-elektroenergii-na-Yuzhnom-Urale_115130.html