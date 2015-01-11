На Южном Урале от укусов клещей пострадали уже двое детей

Первой жертвой клеща стала годовалая девочка, с которой мама гуляла во дворе своего дома в Челябинске. Клеща обнаружили на следующий день, он уже успел впиться в голову.

«Стояла, кашу варила, а она около меня. Я наклонила голову, смотрю — как шоколад в волосах. Стала рассматривать, а это клещ», — рассказала Анастасия, мама девочки.

Ребенка доставили в травмпункт, насекомое сдали на анализ, сейчас семья ждет результатов. Также Анастасия намерена обратиться в управляющую компанию, чтобы рядом с домом была проведена противоклещевая обработка.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ежегодно на Южном Урале регистрируется свыше 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещом. В самом Челябинске в 2018 году от укусов клещей пострадало более четырех тысяч человек. Эти насекомые являются переносчиками клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека, гранулоцитарного анаплазмоза человека.

С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом с 1 марта в регионе проводится массовая иммунизация населения. По состоянию на 29 марта привито 18575 человек, в том числе 12744 детей. Всем желающим привиться против клещевого энцефалита нужно обратиться в поликлинику по месту жительства.

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