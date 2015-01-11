От проблем с алкоголем ежегодно умирают более 2 тыс. южноуральцев

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику по смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.

В целом за пять лет количество южноуральцев, наблюдающихся у нарколога, снизилось вдвое: с 66 тыс. до 33 тыс. к началу 2018 года. Однако выросла смертность от алкогольного отравления. За 2018 год в регионе произошло 700 таких случаев, что почти на четверть больше, чем годом ранее.

Главный нарколог Челябинской области Борис Изаровский пояснил, что причины подобного роста неясны — все спиртное сейчас проходит контроль качества, а потребление суррогатов весьма незначительно. Показатель смертности от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, по его словам, остается стабильным: около 2 тыс. человек в год. В разговоре с корреспондентом «Челябинского эха» Борис Изаровский подчеркнул, что выявлять людей, имеющих проблемы со спиртным, должны не только наркологи, но и врачи других специальностей. Это поможет в профилактике и лечении сопутствующих заболеваний.

«Нужно озадачиться врачам общей практики и любых других специальностей, чтобы выявлять признаки потребления алкоголя и вовремя оказывать людям помощь, не доводя до неизлечимых заболеваний. А то бывает, что человек приходит на прием, у него признаки потребления алкоголя есть, но врач на это внимания не обращает, а лечит поражения печени. При этом человек продолжает злоупотреблять алкоголем, а мы пытаемся попробовать печень полечить. Так не бывает, нужно убрать причину. Также и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые довольно часто развиваются. Если на приемах врачи будут акцентировать на этом внимание, то люди уже станут задумываться — пить им дальше или погибать», — прокомментировал Борис Изаровский.

Также Борис Изаровский рассказал, что проблемам, связанным с алкоголем и табаком, должны уделять внимание не только врачи, но и местные администрации. «Если вопросы профилактики наркомании рассматриваются на специальных антинаркотических комиссиях, то проблемы с алкоголизацией населения и табакокурением зачастую не обсуждаются. Их необходимо срочно выводить под контроль межведомственных комиссий», — заявил главный нарколог региона.

http://echochel.ru/news/2019/04/08/79326/