«Технезис» во второй раз стал обладателем суперкубка по мини-футболу

7-го апреля в КСК «Лидер» прошёл заключительный матч Суперкубка Озерского городского округа по мини-футболу среди любительских команд в сезоне 2018-2019 годов. Поддержать озерских футболистов пришли глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.

7 апреля в спортивном зале собрались команды-победительницы и призеры завершившегося открытого Чемпионата округа по мини-футболу. Суперкубок проводится уже одиннадцать лет. Его обладателями были команды Озерска, Челябинска и Новогорного.

В этом году в финале встретились озерский «Технезис и челябинский «Аэропорт». За день до главного матча сезона обе команды провели непростые полуфинальные игры, которым предшествовали шесть месяцев непрерывных еженедельных футбольных баталий. В полуфинале «Технезис» победил ФК «Касли» со счётом 8:4, а челябинцы, со счетом 5:2, перехватили лидерство у озерской «Энергии». В финальном поединке «Технезис» выиграл со счетом 8:0 и во второй раз подряд стал обладателем суперкубка.

В открытом Чемпионате этого сезона за первенство боролись 26 команд из Озерска, Челябинска, Екатеринбурга, Кыштыма, Касли, Снежинска, Тюбука, Аргаяша, Новогорного, всего более четырёхсот участников. Команды были разбиты на три лиги: первую, высшую и суперлигу. По итогам турнира в каждой из них были отмечены лучшие команды и футболисты.

В награждении сильнейших игроков и команд приняли участие глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. В своих приветственных словах они отметили высокий уровень проведения соревнований, возросшее мастерство команд-участниц, пожелали всем собравшимся продолжать активно заниматься спортом.

– Хочу поздравить всех с прекрасным спортивным праздником и с красивой интересной игрой, которую мы увидели сегодня. Команду «Технезис» поздравляю с победой, – обратился к болельщикам и участникам соревнований Евгений Щербаков.

Помимо спортсменов благодарственными письмами были отмечены руководители различных учреждений, предприятий и общественных организаций.

На память о сезоне 2018-2019 у футболистов останутся не только заслуженные награды, но и фотографии.

Победители и призеры открытого Чемпионата и Суперкубка округа:

Первая лига:

1. «ЭМЕРКОМ» (Новогорный)

2. «ФАКЕЛ-Д» (Новогорный)

3. «СОЮЗ» (Новогорный)

Высшая лига:

1. «АЭРОПОРТ» (Челябинск)

2. «ФК КАСЛИ» (Касли)

3. «ДЖИНН» (Озерск)

Суперлига:

1. «ТЕХНЕЗИС» (Озерск)

2. «ЭНЕРГИЯ» (Озерск)

3. «ФАКЕЛ» (Новогорный)

Кубок Высшей Лиги – победитель «АЭРОПОРТ» (Челябинск), финалист «ЭДЕЛЬВЕЙС» (Озерск).

Суперкубок – победитель «ТЕХНЕЗИС» (Озерск), финалист «АЭРОПОРТ» (Челябинск).

Лучшие бомбардиры: А.МОЛИТВИН «Торнадо» (Озерск), А.БОЛОТОКОВ «Джинн» (Озерск), М.КУЗЬМИН «Технезис» (Озерск).

Лучшие голкиперы: Д.ПОТАПОВ «ДЮСШ» (Озерск), А.НАГОРНЫЙ «Аэропорт» Челябинск, А.ДЕРИШ «Технезис» (Озерск).

Лучшие игроки: П.АХМАДУЛЛИН «Эмерком» (Новогорный), Д.БОНДАРЬ «Аэропорт» (Челябинск), П.ХАРЬКОВ «Факел» (Новогорный).

Самые ценные игроки: Д.ФАХРЕТДИНОВ «Спарта» (Озерск), Р.НАБИУЛЛИН «Аэропорт» (Челябинск), Е.СИЯКАЕВ «Энергия» (Озерск).

Лучшим молодым игроком турнира признан А.АВЕРИН «Торнадо» (Озерск).

Лучшие игроки финального матча за Суперкубок: Г.ИВАНОВ «Технезис» (Озерск) и В.МАГАСУМОВ «Аэропорт» (Челябинск).

Фото Натальи Марковой.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39010/