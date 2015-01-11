На озеро в Кыштыме вернулись родители лебеденка, которого расстреляли охотники

На озеро Увильды вернулись родители краснокнижного лебеденка, которого в прошлом году подстрелили охотники, – из-за пули в крыле птенец не смог отправиться с семьей на зиму в теплые края.

Судьбу лебеденка решил известный челябинский «айболит» Карен Даллакян. Он вытащил две застрявшие металлические пули из его крыла, а потом долго восстанавливал птицу, кормил ее овсянкой со свежими листьями салата.

В начале апреля родители пациента – Гоша и Глаша – вновь появились на озере Увильды. Местная жительница Елена Плешкова уже начала их подкармливать с мостика в своем огороде. Сами лебеди сидят на льду, так как он еще не сошел, пишет «Кыштымский рабочий».+\

По словам Карена Даллакяна, cемья вряд ли встретится в ближайшее время. «Состояние пойманного прошлой осенью лебеденка удовлетворительно, но крыло по-прежнему висит. Мы у себя уже начали восстанавливать пруд, скоро попробуем опустить его в воду. Посмотрим, как будет себя вести. Специалистам министерства экологии еще предстоит оценить его состояние. После этого будет вынесен вердикт: или оставить у нас для продолжения реабилитации, или выпустить на волю», – рассказал Карен Даллакян.

Во втором случае отпускать птицу будут в тот водоем, из которого забирали, то есть в Увильды. «Может, родители его и не узнают, но там хотя бы будут жители поселка, которые продолжат за ним наблюдение», – добавил челябинский зоозащитник.

https://dostup1.ru/society/Na-ozero-v-Kyshtyme-vernulis-roditeli-lebedenka-kotorogo-rasstrelyali-ohotniki_115263.html