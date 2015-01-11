В 21 территории Челябинской области установлен 3 класс пожарной опасности

В среду, 10 апреля, третий класс пожарной опасности прогнозируется в 21 муниципалитете Челябинской области.

В список попали Агаповский, Аргаяшский, Брединский, Варненский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Кизильский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Нагайбакский, Сосновский и Увельский районы, Копейск, Локомотивный, Магнитогорск, Троицк и Троицкий район, а также Челябинск и Южноуральск.

Второй класс пожарной опасности будет установлен в Верхнеуральском, Каслинском, Октябрьском, Платовском, Уйском, Чебаркульском, Чесменском районах, а также Кыштыме и Озерске. Первый класс – в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Нязепетровском, Саткинском районах, Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Миассе, Снежинске, Трехгорном и Усть-Катаве.

В ведомстве сообщили, что возникновение ЧС, связанных с природными пожарами, не прогнозируется.

Напомним, в регионе уже зафиксированы первые лесные пожары.

https://dostup1.ru/society/V-21-rayone-i-gorode-Chelyabinskoy-oblasti-ustanovyat-3-klass-pozharnoy-opasnosti_115285.html