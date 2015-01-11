Роспотребнадзор рассказал об основных признаках клещевого энцефалита

Как понять, что ты заразился клещевым энцефалитом, – Роспотребнадзор напомнил об основных признаках болезни.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Напомним, для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей.

«Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище», – говорится в сообщении.

Гиперемия – состояние, которое возникает вследствие повышенного притока крови к капиллярам, в результате чего поверхность кожного покрова и слизистой приобретает ярко красный оттенок.

Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной, при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса. Также есть риск заразиться при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

«Поэтому в территориях, неблагополучных по клещевому энцефалиту (к таким традиционно относится Челябинская область. – Прим. АН «Доступ»), молоко надо пить только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана и т.д.», – напоминают санитарные врачи.+

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Горожане могут заразиться в пригородных лесах, лесопарковых зонах, на садово-огородных участках и кладбищах.

https://dostup1.ru/medicine/Rospotrebnadzor-rasskazal-ob-osnovnyh-priznakah-kleschevogo-entsefalita_115364.html