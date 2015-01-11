Главный российский синоптик призвал не прятать зимние вещи в шкаф

В Гидрометцентре посоветовали не спешить прятать в шкаф зимнюю одежду. Потепление в апреле еще не означает, что весна наступила, отмечают синоптики.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что погоду на майские праздники загадывать пока рано. Еще возможны и снег, и приличные заморозки. Метеоролог вспомнил 2017 год, когда на европейской территории страны был зафиксирован самый холодный день за весь период наблюдений – 9 мая на улице было всего 5 градусов тепла и шел снег. Более устойчивый температурный режим установится не раньше 20 апреля, утверждают специалисты.

«Последние три года в первых числах июня бывали заморозки. В апреле, конечно, может еще выпасть снежок, если температура будет около нулевой отметки», — рассказал Роман Вильфанд в интервью «Известиям».

Хотя синоптики и не любят говорить, что будет через две недели, но по их же более раннему прогнозу в субботу, 13 апреля, на Южный Урал придет похолодание. Местами пройдут небольшие дожди. В воскресенье ожидается снег с дождем. В субботу в регионе будет тепло – до +13+18 градусов.

Но на следующий день погода испортится – уже не больше +3+8 на улице и с порывистым ветром до 18 м/с. В понедельник 15 апреля осадков не обещают, однако столбик термометра поднимется не выше 6 градусов днем.

https://www.cheltv.ru/glavnyj-rossijskij-sinoptik-prizval-ne-pryatat-zimnie-veshhi-v-shkaf/