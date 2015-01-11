Уважаемые жители округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
Правила безопасности для подростков
избегайте прогулок в одиночестве в вечернее время и малолюдных местах;
возвращаясь домой в вечернее время не выставляйте напоказ деньги, ювелирные украшения, сотовый телефон;
для передвижения выбирайте оживленные и хорошо освещенные улицы;
избегайте кратчайших, но менее безопасных путей (парков, строительных площадок, стадионов, пустырей и т. п.);
держите определенную дистанцию с людьми, проходя мимо подъездов и подворотен;
не соглашайтесь, чтобы вас подвозили незнакомые и малознакомые люди;
Если вы задержались в гостях, попросите проводить вас до дома или позвоните родителям, чтобы вас встретили;
не входите в подъезд и в лифт с незнакомыми людьми;
не соглашайтесь показать дорогу к какому-либо месту незнакомым людям, даже за вознаграждение;
не принимайте предложений незнакомых или малознакомых лиц пойти вместе в компьютерный клуб, на дискотеку и т.п.;
не рассказывайте друзьям, одноклассникам и, тем более, незнакомым людям о том, какие дорогие покупки совершают ваши родители, какие суммы денег держат дома;
не приглашайте домой незнакомых и малознакомых людей;
умейте сказать НЕТ, если сверстники или более старшие ребята предлагают совершить недостойный поступок, попробовать алкоголь, наркотики;
о пропаже или потере ключей от дома немедленно сообщите родителям.
Телефоны служб экстренного реагирования для абонентов сотовой связи:
101 – спасатели и пожарные;
102 – полиция;
103 – скорая помощь;
112 – единый телефон в случае беды.