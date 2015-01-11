На Южном Урале открыли круглосуточную «горячую линию» по вопросам вывоза мусора

В преддверии массовых субботников министерство экологии Челябинской области запускает «горячую линию» для приема обращений от граждан по вопросам вывоза ТКО, сообщает ведомство.

Если вы заметили контейнер, переполненный собранным во время субботника мусором, рекомендуется обратиться по следующему телефону: +7 922-758-32-07 или в официальные профили минэкологии в социальных сетях: vk.com/mineco_174, instagram.com/minecologychel.

Также министерство экологии Челябинской области напоминает о работе «горячих линий» региональных операторов в Челябинской области:

- ООО «СПЕЦСЕРВИС», Кыштымский кластер: 8 (35151) 2-01-21; Кыштымский ГО, Верхнеуфалейский ГО, Нязепетровский МР, Снежинский ГО, Каслинский МР, Озерский ГО, Аргаяшский МР;

Отметим, что сотрудниками Управления «Государственной жилищной инспекции Челябинской области» совместно с региональным минэкологии будут инспектироваться контейнерные площадки на предмет нарушений законодательства. Чистота контейнерных площадок, мусоропроводов и других мест накопления мусора отнесена к обязанности управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК).

Напомним, ГЖИ осуществляет контроль за надлежащим выполнением работ по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок управляющими организациями.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39093/