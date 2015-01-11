В Каслинском районе произошла авария со смертельным исходом

В Каслинском районе (Челябинская область) водитель иномарки в условиях снегопада не справился с управлением и в лобовую протаранил грузовую «Газель». Пассажирка легкового авто скончалась на месте.

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 17 апреля, около десяти часов утра часов на 3 километре автодороги Касли – Верхний Уфалей на территории Каслинского района.

«46-лений мужчина, управляя автомобилем Рено Логан, по предварительным данным не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные и метеорические условия, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем ГАЗ-2747, под управлением 49-летнего мужчины», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля Рено, женщина в возрасте 44 лет, от полученных травм скончалась на месте происшествия, второй пассажир, 23-летняя девушка, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что водитель автомобиля Рено, житель Челябинска, его пассажиры, жители Каслинского района, автомобилем ГАЗ управлял житель Снежинска.

http://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-kaslinskom-rayone-proizoshla-avariya-so-smertelnym-ishodom