В России ужесточат наказание для водителей, оставивших место ДТП

Госдума РФ приняла два закона, усиливающих административную и уголовную ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП, повлекшего тяжкие последствия или смерть человека.

«Сегодня те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь. Поэтому ответственность для таких водителей должна быть ужесточена. Принятие данного законопроекта направлено на восстановление справедливости и послужит дополнительной профилактической мерой для обеспечения безопасности на дорогах», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.+

Теперь действия водителей, которые нарушили ПДД и покинули место аварии, в которой серьезно пострадали люди, будут квалифицироваться по части 2 статьи 264 УК РФ. Их будут наказывать принудительными работами на срок до 3 лет либо лишать свободы на срок до 4-х лет с лишением права три года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также усиливается уголовная ответственность лица, управлявшего транспортным средством и нарушившего ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека, если деяние сопряжено с оставлением места его совершения: теперь это будет часть 4 статьи 264 УК РФ. Водителям грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, будет квалифицироваться по части 6 и наказываться лишением свободы на срок от 4 до 9 лет.

При отсутствии признаков уголовного преступления оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, повлечет административную ответственность.